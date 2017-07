Onderbroekenwissel vanwege zwarte onderbroek op verplicht wit Wimbledon

Dat wit de dresscode is op Wimbledon weten alle tennissers, maar het Hongaars/Chinese duo wist niet dat de kledingvoorschriften voorschrijven dat men ook in wit ondergoed dient te spelen. De zwarte onderkleding van de jonge tennissers werd niet geaccepteerd. Na de ontdekking van het 'verkeerde' ondergoed werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. De umpire belde met een medewerker van de organisatie, die spoedig met een setje wit ondergoed de baan op kwam. Piros en Wu volgden de medewerker naar de kleedkamer, waarna ze in correcte onderkleding en met een grote grijns op hun gezichten het gras weer op liepen.

Het grootste grastoernooi ter wereld is in handen van de van oudsher chique tennisvereniging All England Lawn Tennis and Croquet Club. Op thuisbasis Wimbledon begon de club in 1877 met tennissen. Sindsdien wordt er al in het wit gespeeld. Sinds 1963 werd de dresscode officieel opgenomen in de reglementen. De richtlijn was om "overwegend" witte kledij te dragen. Vanaf 1995 veranderde dit in "bijna helemaal" witte sportkleding. Piros en Wu weten sinds donderdag dat dit ook geldt voor de onderkleding.