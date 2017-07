Ongemotiveerde Tomic: Wie wil geen baan waar je met 50 procent inzet miljoenen verdient?

,,Over het algemeen heb ik 100 procent gegeven, maar soms speelde ik op 30 procent van mijn kunnen. Als je het over de lange termijn bekijkt heb ik op halve kracht toch heel wat bereikt'', is het merkwaardige betoog van de 24-jarige Australiër, die op Wimbledon nog werd beboet omdat hij een blessure had gesimuleerd en na zijn uitschakeling in de eerste ronde had verklaard zich te hebben verveeld op de baan.

,,Ik heb tennis nooit leuk gevonden, ik beschouw het als mijn werk'', zei Tomic in een interview met de Australische zender The Seven Network. Ook zijn materiaalsponsor Head had genoeg van de grillige speler die in 2016 nog de nummer zeventien van de wereld was maar inmiddels is afgezakt naar de 73e plaats. ,,Wie zou geen baan willen hebben waarin hij zich maar voor 50 procent inzet en miljoenen verdient?''

Na zijn nederlaag tegen Mischa Zverev op Wimbledon gaf Tomic ook toe al twee jaar te kampen met motivatieproblemen. ,,Ik heb geen spijt van mijn uitspraken. Ik ben eerlijk. Ik voel me vaak een gevangene in mijn sport. Als ik nu veertien was, had ik een andere keuze gemaakt.'' Het interview oogstte een storm van kritiek op social media.