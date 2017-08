Ook Murray niet naar Montreal

Sublieme Oranjevrouwen schrijven geschiedenis met finaleplaats

0:17 De Oranjevrouwen hebben voor het eerst in de historie van het vrouwenvoetbal de finale van een eindtoernooi gehaald. In Enschede won Nederland met 3-0 van Engeland. Zondag om 17.00 uur is Denemarken de tegenstander in de EK-finale, het land waar de Oranjevrouwen in de groepsfase nog met 1-0 van wonnen. Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Lieke Martens maakten vanavond de doelpunten.