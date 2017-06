Op zoek naar Andre Agassi

De meest besproken man op Roland Garros doet zelf niet eens mee. Novak Djokovic kreeg afgelopen week zo veel vragen over zijn nieuwe, tijdelijke coach, dat hij de suggestie opwierp om Andre Agassi de volgende keer maar mee te nemen naar de persconferentie. Hij deed het helaas niet.



Agassi heeft op één interview met de Franse televisie na de pers deze week vakkundig gemeden. Vanmiddag probeerde ik hem in elk geval nog even te zien voordat hij met zijn familie op reis gaat door Europa, maar zelfs dat mislukte. Op het tennispark Jean Boudoin, naast het stadion van Paris Saint Germain, zou Djokovic een klein uurtje trainen met de Belg David Goffin. Zonder publiek, maar voor de pers toegankelijk. Vier cameraploegen en een handjevol verslaggevers stond bij baantje 26 te wachten, maar helaas: wel Djokovic, geen Agassi.



Toch was het bezoekje aan het tennispark vlak bij Roland Garros de moeite waard. Djokovic liep er zijn vorige coach Boris Becker tegen het lijf. Begin december besloot de Serviër om ‘Boom Boom Boris’ de laan uit te sturen. Hij bleef een heer, zei dat het tijd was voor iets anders, maar Becker kon zich ietsje minder goed beheersen. Hij verweet Djokovic niet hard genoeg te hebben gewerkt afgelopen tijd.



En nu heeft de Serviër ook nog eens Beckers grote rivaal Agassi aangetrokken. De kemphanen troffen elkaar tussen 1988 en 1999 veertien keer en lieten zich regelmatig verre van vriendelijk over elkaar uit. Agassi won van niemand liever dan van zijn favoriete vijand Becker. Op zijn beurt had de Duitser geen goed woord over voor Agassi toen die in zijn biografie ‘Open’ bekende tijdens zijn carrière crystal meth te hebben gebruikt en daarvoor ook nog eens niet werd geschorst.



Toch was het mooi om te zien dat Becker Agassi van de week even opzocht op de tribune om hem de hand te schudden. En dat ook Djokovic en Becker elkaar vanmiddag omhelsden en wat vriendelijkheden uitwisselden. Grote kampioenen moeten ook een keer kritisch over elkaar kunnen zijn zonder dat het meteen ruzie wordt.