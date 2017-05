'Opa' Schöne klaar voor grootste wedstrijd uit zijn leven

Lasse Schöne begint als ‘opa’ van de selectie zelf vaak over zijn leeftijd. De Deense middenvelder wordt aanstaande vrijdag 31 jaar en is daarmee de oudste Ajacied van het basiselftal vanavond tijdens de kraker tegen Manchester United. De finale van de Europa League is het absolute hoogtepunt in zijn carrière.