Opgeven in de eerste ronde is lucratieve handel op Wimbledon

De fans op het Centre Court van Wimbledon kregen gisteren niet bepaald waar voor hun geld. Zowel Roger Federer als Novak Djokovic was na een minuut of veertig klaar omdat de tegenstander geblesseerd opgaf. Martin Klizan en Alexandr Dolgopolov kregen vervolgens wel bijna 40.000 euro mee naar huis, het startgeld voor een eerste ronde-partij op het heilige gras.



,,Djokovic en ik grapten in de kleedkamer dat we misschien even een oefensetje moesten spelen voor het publiek,’’ verklaarde Federer in een persconferentie. Zowel Klizan als Dolgopolov hadden al last van een blessure voor aanvang van het toernooi, maar besloten toch een poging te wagen. Hetzelfde gold voor bijvoorbeeld Nick Kyrgios die vorige week in Queen’s al een wedstrijd verliet vanwege een heupblessure, maar op Wimbledon toch de baan op ging tegen Pierre-Hugues Herbert.



En wie kan de spelers kwalijk nemen als op komen draven en een racket in de hand nemen op het Londense gras zo’n 39.847 euro oplevert. De absurde startgelden op Grand Slam-toernooien stimuleren spelers om de baan op te gaan terwijl ze niet volledig fit zijn.