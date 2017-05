Oproep: App ons jouw videoboodschap voor Dirk Kuyt

Teambus Sunweb vergeet Geschke mee te nemen

10:07 Of Tom Dumoulin daadwerkelijk moest vrezen de rest van de Giro een helper minder te hebben om zijn roze trui te verdedigen, lijkt niet waarschijnlijk. Maar vanochtend is de teambus van Sunweb zonder Simon Geschke vertrokken richting de start in Folio.