Oranje treft verliezende Zweden in kwartfinale

Zweden het Portugal van de vrouwen

22:52 Zweden, aankomende zaterdag in Doetinchem de tegenstander van Oranje in de kwartfinale, is een groot vrouwenvoetballand. De laatste jaren zijn de prestaties echter wat minder. Al was de Olympische finale vorig jaar in Rio de Janeiro daar een uitzondering op. De Zweedse vrouwen verloren de eindstrijd in Brazilië van Duitsland.