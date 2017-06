Ostapenko klopt Wozniacki en maakt zich op voor unieke halve finale

De Deense won de eerste set nog wel met 6-4, maar daarna was Ostapenko - die nog nooit verder dan een derde ronde kwam op een Grand Slam - met tweemaal 6-2 te sterk. De negentienjarige Letse was de eerste tiener sinds 2007 die een kwartfinalepartij in Parijs wist te winnen. Zodoende gaat Wozniacki wéér geen Grand Slam winnen.

Ze was in 2010 al wel de nummer één van de wereld, maar Wozniacki nog nooit een van de grote vier toernooien. Dit jaar stond ze voor de tweede keer in de kwartfinale in Parijs, maar ook dit jaar komt het dus niet tot een eindzege. Donderdag wacht Ostapenko dus Bacsinszky, die bizar genoeg óók jarig is tijdens die partij.