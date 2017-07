Ostapenko na acht matchpoints door naar kwartfinale

Ostapenko verbaasde vorige maand de tenniswereld door als ongeplaatste speler Roland Garros te winnen. De eerste set ging met 6-3 vrij eenvoudig naar de Letse. Ostapenko stond in de tweede set met 5-2 voor en kreeg drie matchpoints, maar kon die niet benutten. Svitolina kwam daarna terug en leek de tweede set zelfs te gaan winnen, maar het liep uit op een tiebreak. Daarin won Ostapenko, na haar achtste matchpoint, uiteindelijk met 7-6 (8-6).

De als zevende geplaatste Russische Svetlana Kuznetsova won in twee sets van de negende Poolse Agnieszka Radwanska: 6-2, 6-4. De 32-jarige Kuznetsova plaatst zich voor het eerst in tien jaar voor de kwartfinale op Wimbledon. Kuznetsova speelt in de kwartfinale tegen de winnares van de partij tussen Angelique Kerber en Garbiñe Muguruza.