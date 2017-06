Otigba verruilt Heerenveen voor Ferencváros

Deze illustere voorgangers weten hoe Buffon zich voelt na mislopen CL

15:16 Gianluigi Buffon had zo gehoopt om zijn erelijst eindelijk compleet te kunnen maken, maar in de finale tegen Real Madrid (1-4) greep de doelman van Juventus zaterdag wéér naast de Champions League. Een schrale troost voor de 39-jarige topkeeper is dat hij zich in uitstekend gezelschap bevindt. Deze spelers blonken ook uit op de Europese velden, maar staken nooit de cup met de grote oren in de lucht: