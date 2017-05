Oud-Ajacieden van Spurs leven mee

Net geen wereldrecord 24-uur non-stop zwemmen voor Maarten van der Weijden uit Waspik

21:33 AMSTERDAM – Het is zwemmer Maarten van der Weijden uit Waspik dinsdag niet gelukt om het wereldrecord 24 uur non-stop zwemmen te verbeteren. De voormalig olympisch zwemkampioen bleef in het 25-meter bad van het zwembad SwimGym in Amsterdam steken op 99,45 kilometer. Het huidige wereldrecord staat nu nog steeds op 101,90 kilometer.