Over Wozniacki is altijd wat te schrijven

Maar even terug naar Wozniacki. Die Deense verslaggevers schrijven niet of nauwelijks of Roger Federer of Rafael Nadal, zo lang hun landgenoot nog in het toernooi zit. Wozniacki is één van de grootste Deense sporters. Maar het betekent ook dat de collega’s in een week tijd zomaar twaalf originele verhalen over Wozniacki moeten bedenken. Op Roland Garros kwam een Deense vakbroeder trots melden dat hij een grote primeur had: de naam van de nieuwste vriend van ‘Caro’. Ook dat is nieuws. Vorige week lekten de foto’s uit van een naakte Wozniacki in de jaarlijkse Body Issue van ESPN. Ze poseerde onder andere liggend op een gravelbaan. (Niet dat ik de foto’s heb gezien hoor, ik ben hier natuurlijk voor het tennis…).