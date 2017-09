Papa Van Gerwen wint Dutch Masters voor vierde keer op rij

Oranje wint wel, maar WK raakt verder uit zicht na zege Zweden

3 september De Bulgaren werden in de Arena met 3-1 geklopt. Maar toch was er geen enkele reden voor een polonaise in Amsterdam. Oranje zal ook op doelsaldo de Zweden nog moeten naderen, die plek twee in de poule na hun ruime winstpartij tegen Wit-Rusland nog altijd stevig in handen hebben. En zo kon het dus dat Oranje een kwalificatie-interland won, maar het blije gevoel achterwege bleef.