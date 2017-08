Peperdure tickets voor boksclash

Het goedkoopste kaartje voor het duel tussen de ongeslagen Amerikaan en de Ierse 'kooivechter' kost al 1675 dollar, omgerekend ruim 1400 euro. Voor de binnenste ring, traditiegetrouw een domein van bekende filmsterren en sporthelden, worden online zelfs al kaarten aangeboden voor bijna 140.000 euro.



De 'clash' tussen de twee vechtsporticonen op 26 augustus is nog niet uitverkocht. Desondanks kon Leonard Ellebre, manager van de 40-jarige Mayweather, verklappen dat de kaartverkoop al 50 miljoen euro had opgeleverd. De 14 miljoen euro die toeschouwers gezamenlijk betaalden om in november 2016 de Ier McGregor van Eddie Alvarez te zien winnen, een record in de vechtsportdiscipline Mixed Martial Arts (MMA), verbleekt daarbij. Maar er is nog wel wat nodig om het boksrecord te verbreken. Dat stamt uit 2015, toen voor het 'Gevecht van de Eeuw' tussen Mayweather en Manny Pacquiao in Las Vegas voor 72 miljoen dollar aan kaartjes werd verkocht.



Het duel tussen Mayweather en McGregor gaat over twaalf rondes, volgens de traditionele boksregels.