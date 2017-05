Peter Bosz: Glans van de finale af

De aanslag heeft ook de spelers van Ajax geraakt, zegt Bosz. Lasse Schöne maakte dat gevoel tastbaar. ,,Mijn vrouw en kind waren twee weken geleden nog bij een concert van Ariana Grande in Amsterdam. Het kan overal gebeuren, maar dit zet je toch wel weer aan het denken. Als je het nieuws hoort, komt dat hard aan. Tegelijkertijd moeten we professionals zijn en ons morgen proberen af te sluiten van deze gruwelijke gebeurtenissen.’’



Of de actualiteit in Manchester invloed zal hebben op de wedstrijd? Bosz: ,,Dat weet ik echt niet. Als we puur naar het voetbal kijken, hoop ik dat we weer ons eigen aanvallende spel kunnen spelen. Daarmee hebben we de finale gehaald en daarmee kunnen we het toernooi ook winnen.’’