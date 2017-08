Pharrel Williams maakt van Alexander Zverev een 'nieuwe' Björn Borg

Alexander Zverev vocht zich vannacht in New York als nummer vier van de plaatsingslijst langs Darian King (7-6, 7-5 en 6-4), maar iedereen had het naderhand in het Billie Jean King National Tennis Centre over het tenue van de Duitser. De twintigjarige Zverev, een van de kanshebbers op de eindzege bij US Open, trad aan als een copycat van Bjorn Borg uit de jaren-zeventig van de vorige eeuw. De Zweed regeerde toen in een tenue van FILA de tenniswereld. Hij won elf Grand Slam-toernooien (zes keer Roland Garros, vijf keer Wimbledon).



Zverev had geen FILA-kleding aan, maar was gestoken in een door Pharrell Williams ontworpen lijn voor Adidas. De Amerikaanse R&B- en hiphoplegende zat in eenzelfde shirt langs de baan bij de partij van Zverev.