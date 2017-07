Pierre van Hooijdonk: 'Eigenlijk leefde ik op mijn 16e bij Steenbergen al als prof'

Van Hooijdonk zwaait net zo enthousiast terug en haalt zijn schouders op bij het weer naar buiten gaan. ,,Ik heb werkelijk geen idee wie die man was, maar ach, ik ben dit wel gewend.”

Het is al bijna een kwarteeuw niet anders. Sinds Van Hooijdonk begin jaren negentig de held werd van NAC én Breda, met zijn doelpunten en zijn buikschuivers in het oude stadion aan de Beatrixstraat, wordt hij overal in de Baroniestad herkend. Zeker nadat hij NAC in 1993, na acht troosteloze jaren in de eerste divisie, eindelijk weer de eredivisie in hielp. Hij was destijds een publiek figuur als voetballer, hij is dat nu als analist van de NOS nog steeds.

,,Vroeger lazen de mensen over mij in de krant en zagen ze me als voetballer op tv. Nu discussiëren ze met me op social media en zien ze me daarna terug in de stad. De reacties zijn hetzelfde", lacht hij.

Volledig scherm Pierre van Hooijdonk. © Joyce van Belkom We lopen van het Van Coothplein naar het inmiddels gesloten Breda's Museum. Een mooie plek voor de foto's bij het interview, denken we. Verrek, op het grasveld voor het museumgebouw is een groep kinderen aan het voetballen. Verjaardagsfeestje van de 8-jarige Yuxi van basisschool De Zandberg. ,,Die voetballende kinderen op de achtergrond, dat is nog leuker voor de foto", zegt onze fotografe Joyce van Belkom.



Van Hooijdonk maakt het zelfs nog mooier. Spontaan begint hij met de kinderen mee te voetballen. Kinderen die stuk voor stuk geboren zijn nadat hij zelf al gestopt was met profvoetbal. Maar de begeleidende moeders herkennen Van Hooijdonk en fluisteren hun kroost in wie die lange man is. ,,Heeft u bij Feyenoord gevoetbald, meneer?” krijgt hij van verschillende kanten te horen. ,,En bij Ajax?" ,,Feyenoord wel, Ajax niet", lacht Van Hooijdonk.



Opvallend, we zijn in hartje Breda, maar geen van de kinderen vraagt naar NAC. Na het voetbalpartijtje deelt Van Hooijdonk geduldig handtekeningen uit en poseert hij met de kinderen voor een groepsfoto. ,,Ouderwets, die handtekeningen", lacht hij als we weer terug wandelen richting het Van Coothplein.

,,Tegenwoordig is de selfie de nieuwe handtekening, maar daar waren deze kids kennelijk nog te jong voor." Moeite om handtekeningen uit te delen of te poseren voor selfies heeft Van Hooijdonk nooit gehad, zegt hij. ,,Waarom zou ik daar nee tegen zeggen? Als mensen het fatsoenlijk vragen? Wanneer ik in een winkel iets vraag ben ik ook blij als ik geholpen word. Maar het moet niet zo zijn dat ze tegen me roepen: Hé, kom eens hier jij! Daar ga ik alleen op in als er iemand in een rolstoel bij is of zo. Anders mogen ze zelf naar me toe lopen. Zo moeilijk is het toch niet om je fatsoen te bewaren. Al lijken met name Nederlanders daar nog al eens moeite mee te hebben."

We schuiven weer aan in brasserie Bardot. Van Hooijdonk geniet nog na van het potje voetbal met de 8-jarigen. ,,Mooi man, die kereltjes. Ik doe ook regelmatig clinics voor de jeugd. Prachtig om die gastjes bezig te zien."

Zat er ook een talent tussen?

,,Nou, die ene met dat rode haar kon wel wat. Opvallend vind ik dat, de roodharigen pik je er altijd en overal zo uit. Niet alleen vanwege hun haarkleur, maar ook vanwege de manier waarop ze voetballen. Ze hebben veel meer agressie in hun spel. En dat bedoel ik dan in de positieve zin van het woord, hè. Ik ben er in mijn carrière heel wat tegengekomen en het is altijd hetzelfde. Alsof hun haarkleur ook iets zegt over hun karakter als voetballer. Heel apart, geen idee hoe dat kan. Ik weet ook niet of er ooit onderzoek naar gedaan is, maar het is wel zo."

Volledig scherm Edgar Davids, koning Willem-Alexander, koningin Maxima, Pierre van Hooijdonk en Clarence Seedorf. © ANP Mooi, dat jij nog van een potje voetbal met kinderen kunt genieten, zolang na je carrière als prof.

,,Ja, ik heb altijd van voetbal gehouden. Daarom ben ik ook meteen na mijn profloopbaan in het vierde elftal van Steenbergen gaan spelen. Puur voor de lol. En nu speel ik alweer een aantal jaar in het zaterdagteam van Beek Vooruit. Ik vind dat prachtig. Ik heb wel even de knop om moeten zetten. Ik moest af van het ten koste van alles willen winnen, wat ik als prof had. Maar dat is gelukt. Ik geloof niet dat ik ooit eerder zoveel verloren heb als de laatste jaren. Maar dat maakt niet uit. We lachen wat af. En vooral het samen blijven hangen na de wedstrijd vind ik prachtig."



In die zin ben jij dus eigenlijk een amateurvoetballer gebleven?

,,Ja, zo zou je dat wel kunnen zien. Ik stond al op mijn zestiende in het eerste elftal van Steenbergen en daar hield ik echt wel rekening mee. Dan ging ik op vrijdag en zaterdag voor de wedstrijd op tijd naar bed. Wat dat betreft leefde ik toen eigenlijk al als een prof. Maar na de wedstrijd op zondag bleef ik altijd hangen in de kantine. En dat ben ik blijven doen. Daarna bij RBC en NAC ook. Daar gaat het toch ook om in het voetbal. Dat heb ik nu nog met wedstrijden van oud-RBC, oud-NAC, oud-Celtic, oud-Benfica, oud-Feyenoord. Bijna alle clubs waar ik vroeger gespeeld heb. Daar word ik nog steeds voor gevraagd. Ik denk omdat het wel gezellig is om mij er in het veld en na afloop bij te hebben, haha."

Je voetbalt nog steeds, bij Beek Vooruit, en daarnaast werk je als voetbalanalist op tv voor de NOS en voor Ziggo Sport. Dat is een luxe leventje.

,,Zeker. Dat besef ik en daar ben ik ook trots op. Dat ik dit heb kunnen bereiken. Ik hoef nu niets meer. Maar door mijn werk als analist zit ik wel bijna elke avond voetbal te kijken: op maandag Premier League, op dinsdag en woensdag Champions League, op donderdag Europa League en dan begint op vrijdag de eredivisie alweer. Ja, ik wil al die wedstrijden wel zien, zodat ik op zondagavond bij Studio Voetbal weet waar ik over praat. Nee, het valt bij de vrouwen thuis niet altijd even goed dat ik elke avond voetbal kijk. Gelukkig hebben we meer dan één tv."

En je bent behoorlijk actief op de social media.

,,Twitter ja, dat vind ik wel leuk. Dat hoort er ook bij als analist, vind ik. Daarom ben ik ook voor dit werk gevraagd. Omdat ik niet bang ben om mijn mening te geven en altijd duidelijk durf te zeggen wat ik ergens van vind. Op die manier kun je discussie uitlokken, dat is goed."

Volledig scherm Van Hooijdonk als speler van Feyenoord in duel met Rob Penders van NAC. © Johan Van Gurp Bij de Conferations Cup haalde je onlangs fors uit naar de videoscheidsrechter.

,,Ja, dat was toch ook belachelijk. Iedereen zag die elleboogstoot bij Chili-Duitsland en wist dat het een rode kaart was. En dan bekijkt die scheids de videobeelden en trekt hij geel. Nou, dan kun je net zo kappen met die videoscheids. Ze zouden dat heel anders moeten doen. De beste scheidsrechter zou videoref moeten zijn en op basis van de beelden beslissingen moeten nemen. Elleboogstoot? Rood! Dat zou de scheids op het veld in zijn oortje te horen moeten krijgen zonder dat die zelf de beelden nog hoeft te zien. Dat hadden ze uit moeten proberen bij de Confederations Cup met het oog op het WK van volgend jaar. Maar dat is niet gebeurd."



Dus zal het volgend jaar op het WK ook niet gebeuren?

,,Dat vrees ik niet, nee. Buitenspel, ook zoiets. Laat de grensrechter gewoon niet meer vlaggen als het minder dan een meter buitenspel is. En als er dan gescoord wordt, bekijk dan op de videobeelden of het wel of geen zuiver doelpunt is. Is het een goal? Prima. Is het buitenspel? Dan keur je hem af en hervat je het spel met een vrije trap voor de tegenpartij. Maar andersom, zoals nu vaak gebeurt, gaat niet. Een situatie afvlaggen, terwijl het later toch geen buitenspel blijkt te zijn, dat is naderhand niet meer op te lossen. Het kan allemaal zoveel beter."

Je bent na je voetballoopbaan ook even trainer geweest. Assistent bij het Turks elftal en bij Oranje onder de 21 en coach bij Jong Feyenoord. Heb je die ambitie nog?

,,Niet direct. Als een bevriende trainer mij nog eens mee vraagt als assistent naar een mooie club, misschien wel. Maar voorlopig heb ik het prima naar mijn zin met wat ik nu doe."