Pliskova heeft revanche genomen op Wozniacki

Een week eerder had Wozniacki in de Canadese stad Toronto nog in drie sets gewonnen van de lange Tsjechische.

Pliskova verdedigt in Cincinnati haar titel. Ze wil ook een aanval van Simona Halep op haar koppositie van de mondiale ranglijst afslaan. De Roemeense lost Pliskova af als nummer één als ze het Amerikaanse hardcourttoernooi wint. Halep staat in de kwartfinale tegenover de Britse Johanna Konta.

Pliskova beleefde een drukke dag. Ze moest vrijdag eerst nog haar partij in de derde ronde tegen de Italiaanse Camila Giorgi afmaken. Die was donderdag vanwege de regen afgebroken. Pliskova klopte Giorgi uiteindelijk in drie sets (6-3 4-6 6-0) en nam vervolgens revanche op Wozniacki. In de halve finale neemt ze het op tegen Garbiñe Muguruza, de Spaanse winnares van Wimbledon.