Pliskova volgt Kerber op als nummer 1

Britse favoriete Konta houdt Halep van nummer 1-positie af

19:52 Simona Halep is niet de nieuwe nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis. De Roemeense verloor in een hoogstaande kwartfinale de Britse favoriete Johanna Konta: 6-7 (2), 7-6 (5), 6-4.