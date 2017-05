Pool arbitreert Ajax in Lyon

De Europese voetbalbond UEFA stelde vandaag de 36-jarige Szymon Marciniak aan voor het duel in het Parc OL. Ajax verdedigt in Frankrijk een voorsprong van 4-1.

Trainer Peter Bosz kan tijdens het tweede duel met Lyon weer beschikken over zijn verdedigers Joël Veltman en Nick Viergever, die de thuiswedstrijd in Amsterdam misten vanwege een schorsing.

Ajax stond in 1996 voor het laatst in een Europese finale. De Amsterdammers verloren de eindstrijd van de Champions League toen via strafschoppen van Juventus. De finale van de Europa League is op 24 mei in de Friends Arena van Solna, nabij de Zweedse hoofdstad Stockholm.