Pouille gaat op voor tweede toernooizege dit jaar

Kruijswijk: Tweede plaats moet haalbaar zijn met goede tijdrit

18:35 In de achtste etappe van de Ronde van Zwitserland ontstonden zoals verwacht geen verschillen tussen de klassementsrenners. Morgen in de tijdrit is de laatste kans voor Steven Kruijswijk om zijn derde plaats te verbeteren. ,,Ik ga vol voor die tweede plek."