Premier League-baas blij dat Neymar niet naar Engeland komt

,,Als het transferrecord van 89 miljoen pond in één keer naar 200 miljoen pond gaat, dan weet je dat er iets anders speelt’’, zei Scudamore tegen BBC Radio 5 live en Sky Sports. ,,Dat zijn gewoon de Qatari, de eigenaren van PSG, die een statement willen maken. Ik zie zoiets hier niet gebeuren. Ik ben eigenlijk wel blij dat de Premier League dit transferrecord niet heeft. Het is goed dat een PL-club niet zoveel geld op tafel heeft gelegd voor Neymar.''



Scudamore denkt dat de PL-clubs wel redelijke transfersommen betalen. ,,Het voetbal investeert geld altijd opnieuw in talent, maar ook in de ontwikkeling van stadions. Al onze 20 clubs behoren qua inkomsten tot de top-30 of top-35 van de wereld. Dus alle ploegen kunnen een behoorlijke selectie samenstellen.’’