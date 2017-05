Prijsuitreiking Europa League op het veld, niet tussen de bobo's

Laurens ten Dam wil nog een jaar door: 'Het gaat zo lekker en ik voel me zo goed'

15:16 Laurens ten Dam (36) wil na dit seizoen nog een jaar door bij Team Sunweb. Na de Giro gaat hij met het management van de ploeg om de tafel om bij te tekenen. ,,Het is bijna al besloten hoor. Daar komen we wel uit. Eigenlijk zou ik stoppen na de Tour, maar dat is van de baan", zegt Ten Dam.