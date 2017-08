Privésores houden Azarenka nog altijd van de baan

De Wit-Russin liet vorige week al weten dat ze naar alle waarschijnlijkheid de US Open zou moeten overslaan. Vandaag volgde de officiële bevestiging daarvan. Vorig jaar ontbrak de tweevoudig finaliste van het Amerikaanse grandslamtoernooi (2012 en 2013) ook al in New York, toen vanwege haar zwangerschap.



Azarenka maakte in juni haar rentree in Mallorca en deed met een wildcard mee aan Wimbledon. Sindsdien kwam ze niet meer in actie. Een scheiding en gedoe rond de voogdij bleken de reden. ,,Ik kijk nu al uit naar volgend jaar, dan ben ik er wel bij in New York'', zei Azarenka.