'PSG wil Neymar zaterdag al laten meespelen'

FC Den Bosch klopt De Graafschap in tactisch oefenduel met twee gezichten

2 augustus HELVOIRT - In een oefenwedstrijd met twee gezichten heeft FC Den Bosch woensdagavond in Helvoirt De Graafschap met 1-0 verslagen. De winnende treffer kwam vlak na rust op naam van Danny Verbeek. Nadat eerst Dennis Kaars dicht bij de openingstreffer was, rondde de Bosschenaar het karwei af in de rebound.