PSV hoopt dat levenslang stadionverbod stand houdt en verhaalt schade

De club verhaalt ook alle schade op de daders die te traceren zijn. Algemeen directeur Toon Gerbrands ging gisteren in op alle vragen na het incident, waarbij vijftien mensen gewond raakten. Een dader was zondag al gearresteerd en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Hoe konden die dingen in vredesnaam het stadion in komen?

Gerbrands: ,,We doen hier onderzoek naar. Bij de vakken op de Oost-tribune en U en T wordt in ieder geval één-op-één gefouilleerd, voordat mensen het stadion ingaan. Het is mogelijk dat de rookbommen via een ander vak het stadion binnen zijn gekomen. Wij kammen het stadion anderhalf uur voor elke thuiswedstrijd minutieus uit. Daarbij is niets aangetroffen. Helaas is niet alles uit te sluiten, is de realiteit."

Wat gaat u doen om trammelant in de toekomst te voorkomen?

,,We zullen dit incident uiteraard evalueren en als dat nodig mocht zijn onze toegangscontroles verder aanscherpen. Voor ons heeft opsporing van de daders nu prioriteit. We werken daarvoor samen met media, autoriteiten en justitie. Alle beelden worden momenteel bestudeerd en op basis daarvan kunnen meer aanhoudingen volgen."

In het vak (U en T) zijn vaker problemen geweest. Heeft dat hiermee te maken?

,,Ik denk het niet. Dit was een actie die kennelijk gericht was tegen stadionverboden, maar de paradox is dat er door deze actie nieuwe stadionverboden volgen."

Heeft dit nog gevolgen voor PSV?

,,Eventuele boetes en de schade zullen wij op de daders verhalen. We werken aan elk verzoek van justitie of de KNVB mee, zodat duidelijk wordt wie hier achter zitten. Ik denk niet dat er een zware straf volgt. We roepen mensen die getroffen zijn nadrukkelijk op om zich bij ons te melden met hun verhaal. Tientallen fans hebben dit al gedaan. Het kan via bijvoorbeeld het twitteraccount van onze fandesk. Justitie voegt alle verklaringen bij het dossier en daardoor kunnen de daders zwaarder worden gestraft."

Een levenslang stadionverbod, kan dat wel?