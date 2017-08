PSV moet in Kroatische hitte het vege lijf zien te redden

Ga er maar aanstaan. De opdracht voor trainer Phillip Cocu en zijn PSV-manschappen van vanavond (20.45 uur) is op voorhand niet eenvoudig. De club staat na het echec tegen NK Osijek in eigen huis (0-1) van vorige week onder hoogspanning en moet op het vierlandenpunt van Kroatië de eigen eer en die van de eredivisie (in verband met de te behalen UEFA-punten) zien te redden.



Na een dag van verschroeiende hitte moet PSV in de beklemmende warmte van Osijek snel zien toe te slaan om het geloof bij de Kroaten vlot weg te nemen. PSV wil zelf het liefst meteen ruimte creëren voor een normale uitslag, want de ploeg hoort uiteraard gewoon te winnen van de formatie die in Stadion Gradski vrt de hoofdact is. De afgelopen 44 jaar streden de Eindhovenaren altijd mee in een Europees hoofdtoernooi en nog nooit was de club begin augustus al uitgeschakeld.