PSV-transferonzin op een rijtje: Veerman, De Wijs, Bergwijn en 2 miljoen voor Arias

Heerenveen-supersub Henk Veerman naar PSV? Jordy de Wijs naar Lazio Roma? Swansea City biedt 2 miljoen euro voor Santiago Arias? En last but not least....Steven Bergwijn naar FC Barcelona? Het is allemaal mogelijk, als de berichtgeving op sociale media tenminste klopt.

Bij PSV wordt er in de bestuurskamer ook nog gegniffeld, hoewel de leiding de laatste dagen voor grote opgaves staat en in ieder geval een linskback moet binnen hengelen. Voor Henk Veerman is het PSV-gerucht nog vervelend ook, vindt men bij PSV. Bijna iedereen in de voetballerij kan bedenken dat zoiets totale onzin is, maar op de transfermarkt gebeuren nou eenmaal gekke dingen. De lange Veerman is een gewaardeerde kerel in het profmilieu, maar natuurlijk niet in beeld bij PSV, zoals Omrop Fryslân suggereert.

Jordy de Wijs maakt dit seizoen, ijs en weder dienende, gewoon af bij PSV. Hij was even in beeld bij PEC Zwolle, maar tot een overgang is het niet gekomen. Belangstelling van Lazio Roma? "Nog grotere onzin dan alle andere onzin", aldus technisch manager Marcel Brands, die inmiddels dus in verschillende categorieën onzin denkt, als het volgens hem om onzin gaat. PSV had dinsdagavond nog geen enkel bod binnen, gaf de leiding aan.

Nog zo eentje. Swansea City biedt volgens de Daily Mail 2 miljoen euro voor Santiago Arias. Dat is zo'n beetje hetzelfde als een ober een muntstuk van 20 cent fooi in de hand drukken na het betalen van een rekening van 164,80 euro met de creditcard.