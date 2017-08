PSV wil dit weekend punten en linksback ophalen

Dit weekend wil technisch manager Marcel Brands in Duitsland spijkers met koppen slaan en de 23-jarige Braziliaan Douglas Santos aan zijn groep voor dit seizoen toevoegen. PSV is er met Santos zelf wel uit en weet ook wat HSV wil. De linksback mag bij Hamburger SV vertrekken op het moment dat de Noord-Duitsers zijn vervanger Konstantinos Stafylidis van FC Augsburg binnen hebben. Vandaag kan die horde definitief worden weggenomen als de ontmoeting tussen HSV en de ploeg uit Beieren erop zit.

Beschamend

Cocu wilde Santos het liefst zondag bij NAC al bij de groep hebben, maar dat is niet haalbaar. De Eindhovenaren wedden de afgelopen periode voor de achterhoede duidelijk op één paard, hoewel de Zuid-Amerikaan in de defensie van HSV allesbehalve een wonderdokter bleek. De 'Traditionsverein' ging afgelopen week tegen een ploeg uit de derde Bundesliga (VfL Osnabrück, red.) op beschamende wijze onderuit: 1-3. HSV had het grootste deel van de wedstrijd ook nog eens een numerieke meerderheid. Santos wil het liefst zo snel mogelijk vertrekken uit Duitsland en is er met PSV wel uit. De club wil hem graag kopen en heeft de daarvoor benodigde miljoenen (vermoedelijk ongeveer vijf, red.) klaar liggen.

Erfenis

Volledig scherm Douglas Santos, nu nog HSV'er en volgende week waarschijnlijk PSV'er © HSV

De Eindhovenaren denken dat de erfenis van Jetro Willems wel is toevertrouwd aan de offensief ingestelde Santos, die vorig jaar met Brazilië Olympisch kampioen werd. Joshua Brenet deed vorige week tegen AZ een bijna opzichtige poging om het legaat van de naar Eintracht Frankurt vertrokken ex-international te verwerpen, waarna de jonge Kenneth Paal zijn kans probeerde te grijpen. Met name dat laatste staat Cocu al de hele voorbereidingsperiode aan aan Paal. Ondanks zijn gebrek aan ervaring op het hoogste niveau en het feit dat hij eerder als middenvelder en aanvaller speelde, gooide Paal ziel en zaligheid in de strijd.

Bot

Dat zal ook zondag in Breda nodig zijn, zo verwacht Cocu. "NAC is een ploeg die in de eerste thuiswedstrijd tot op het bot gemotiveerd zal zijn en 120 procent geeft. Dat verwacht ik ook van mijn eigen ploeg. Wij moeten daar direct volledig in mee." PSV heeft allesbehalve denderende statistieken in West-Brabant, waar de laatste tien duels zes nederlagen en twee gelijke spelen opleverden. Het net naar de eredivisie teruggekeerde NAC zit boordevol voormalig PSV'ers, die niets liever willen dan hun ploeg in dit duel dwars zitten.