PSV zet nieuwe toon tegen AZ

Foto's: Maradona ziet PSV winnen onder het genot van een sigaartje

21:18 Het blijft bijzonder: één van de grootste - en kleinste - voetballers die deze aardbol rijk was, vertoeft al dagen in deze regio. Trainer Diego Armando Maradona is met zijn ploeg FC Fujairah namelijk op trainingskamp in Mierlo. Onder het toeziend oog van de Argentijn versloegen de Eindhovenaren AZ zaterdagavond met 3-2.