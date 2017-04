Qualifier Burger knokt zich naar tweede ronde in Bogota

Burger, de nummer 171 van de wereld, speelde in het begin van de wedstrijd rommelig. Ze verloor direct haar eerste opslagbeurt in de eerste set en liep daarna achter de feiten aan. De Volendamse ging echter beter spelen en knokte zichzelf terug naar 3-3. Uiteindelijk kwam ze in het eerste bedrijf net tekort. In de twee sets die volgden, bleef Burger solide spelen.



In de tweede ronde kan ze landgenote Kiki Bertens tegenkomen. De beste Nederlandse tennisster, de nummer twintig van de wereld en in Bogota als eerste geplaatst, moet daarvoor van Nina Stojanovic uit Servië winnen.