Qualifier Zverev treft Wawrinka in finale Genève

Bookmakers achten NAC kansloos in returnwedstrijd

16:09 BREDA - Hoewel heel Breda hoopt op promotie van NAC naar de Eredivisie hebben de bookmakers minder vertrouwen in een goede afloop. Op Unibet, een van de grote gokwebsites ter wereld, is tegenstander NEC de grote favoriet in de returnwedstrijd.