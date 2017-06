Queen's houdt geen topper meer over

Bondscoach Kameroen baalt van verkeer in Rusland

16:50 De voetballers van Kameroen zijn verre van tevreden over de organisatie van het toernooi om de Confederations Cup, dat momenteel in Rusland wordt gehouden. Bondscoach Hugo Broos heeft de officials opgeroepen om het volgend jaar, als het WK in hetzelfde land wordt gehouden, beter te doen.