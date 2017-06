Quirine Lemoine wint vijftiende ITF-titel in Ystad

Sterke Bendsneyder grijpt net naast pole in Assen

14:03 Bo Bendsneyder heeft bijna voor een grote stunt gezorgd bij de TT van Assen. De Rotterdamse wegracer was in de kwalificatierace van de Moto3 tot aan de laatste minuut de snelste en leek voor het eerst in zijn carrière de poleposition te veroveren, toen de Spanjaard Jorge Martin nog onder zijn tijd dook.