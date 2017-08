Raakt Müller hier zwaar geblesseerd bij juichen na goal?

Müller schoot Hamburger SV na acht minuten op voorsprong tegen Augsburg (1-0) en kon zijn geluk niet op. Voor heel even. Müller schreeuwde het uit, trok een sprint en maakte tot twee keer toe een vreemde pirouette met dubbele schroef. Na het laatste rondje om zijn as kwam de vleugelaanvaller echter ongelukkig uit en struikelde hij over een cornervlag. Müller greep meteen naar zijn rechterknie en wuifde zijn ploeggenoten weg die hem wilden feliciteren. De doelpuntenmaker had zo veel last dat hij zich moest laten vervangen.



Het is onduidelijk wat Müller mankeert, maar bij zijn landing bij de cornervlag klapte zijn enkel dubbel en liep hij ogenschijnlijk letsel op aan de banden van zijn linkerknie.



Vorige week moest SC Heerenveen-doelman Warner Hahn zich al snel laten wisselen nadat de Freizen hadden gescoord in en tegen Groningen. De schouder van Hahn schoot uit de kom bij het vieren van de openingstreffer van Morten Thorsby.