Raeven naar Argentinië met CP-team

Een uitdaging voor de trainer van de tweedeklasser, zo weet hij zelf ook. ,,We moeten met het team op nul beginnen. Dat komt omdat de regels rondom CP-voetbal zijn aangescherpt en we een groot deel van de selectie hebben moeten vervangen." CP-voetbal is van de Paralympische kalender gehaald en daarom moet de sport zichzelf eigenlijk opnieuw uitvinden om weer mee in aanmerking te komen voor het evenement.

Momenteel is de ploeg op trainingskamp in Tilburg, waar de velden van Were-di vooral worden gebruikt voor diepere kennismaking. ,,We proberen de groepsdynamiek in kaart te brengen", aldus Raeven. "We moeten echt kijken wie we in huis hebben en daarin gaan selecteren voor de korte en lange termijn. Verder kunnen we werken aan een speelwijze die we in Argentinië willen gebruiken."