Rafael Nadal als eerste zeker van seizoensfinale

De 31-jarige Spanjaard kwalificeerde zich als eerste voor de ATP Finals (12-19 november) door zondag Roland Garros te winnen, voor de tiende keer al in zijn carrière. Nadal heeft daardoor al genoeg punten verzameld om op de ranglijst van dit seizoen in de top acht te eindigen.



De acht beste tennissers van het jaar strijden traditioneel aan het einde van het seizoen tegen elkaar in de O2 in Londen. Nadal wist zich sinds 2005 ieder jaar te kwalificeren voor de ATP Finals, al deed hij door blessures niet altijd mee. In 2010 en 2013 bereikte de 'gravelkoning' de finale, waarin Nadal verloor van respectievelijk Roger Federer en Novak Djokovic.