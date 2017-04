Real Madrid mist Bale in kwartfinale tegen Bayern

Real-coach Zinédine Zidane, die het vandaag op de training moest stellen zonder zijn sterspeler, bevestigde dit. ,,Hij werkt hard om te herstellen, maar door zijn lichte klachten is hij niet volledig fit. Ik hoop dat het niet al te erg is, maar morgen is hij er sowieso niet bij. We nemen geen risico.''

Waarschijnlijk doelt Zidane met die laatste zin op het treffen met FC Barcelona. Die zeer belangrijke wedstrijd in de Spaanse titelstrijd wordt zondagavond in Bernabéu gespeeld.

Bij Bayern München zijn de ogen gericht op Robert Lewandowski, die na een schouderblessure de groepstraining weer heeft hervat. De Pool boezemt Real angst in: hij scoorde in de halve finale in 2013 namens Borussia Dortmund in het thuisduel liefst vier keer tegen de Madrilenen. Verdedigers Mats Hummels en Jérôme Boateng herstellen van een blessure en zijn ook twijfelgevallen. Javi Martínez is geschorst na zijn rode kaart in de heenwedstrijd.