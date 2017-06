Robin Haase naar halve finale in dubbelspel in Eastbourne

Markante Mont­pel­lier-voor­zit­ter Louis Nicollin overleden op 74ste verjaardag

19:18 De markante voorzitter Louis Nicollin is vandaag op zijn 74ste verjaardag overleden aan een hartaanval. Nicollin was vanaf 1974 voorzitter van de Franse voetbalclub Montpellier HSC, waarmee hij in 2012 kampioen van Frankrijk werd.