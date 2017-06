Robin Haase terug in top-40

Haase dankt die stijging aan het bereiken van de kwartfinales in Halle vorige week, waar hij in de tweede ronde de Oostenrijker Dominic Thiem (de mondiale nummer acht) versloeg. De hoogste positie die de dertigjarige Haase ooit innam was de 33ste, in juli 2012.



In de hoogste regionen veranderde weinig. Marin Cilic steeg van plaats zeven naar zes en Milos Raonic bewandelde de omgekeerde weg op de lijst. Bij de vrouwen ging Kiki Bertens, de beste Nederlandse, één plaats omhoog van 25 naar 24. De Duitse Angelique Kerber voert de wereldranglijst nog steeds aan.