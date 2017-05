Rode Duivel Denayer betrokken bij vechtpartij

Op bovenstaande beelden is te zien hoe Denayer, die het afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Sunderland, daarbij een schop uitdeelt. De Brusselse lokale politie heeft inmiddels laten weten geen proces verbaal te hebben opgemaakt tegen Denayer. Volgens de manager van Denayer, Jesse De Preter, zou de Rode Duivel hebben gehandeld vanuit 'het defensief'.



,,Dat kan agressief uitgelegd worden, maar het is duidelijk een defensieve reactie van Jason", aldus De Preter in een reactie aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,Wat niet te zien is, is dat de persoon die de trap krijgt, op hetzelfde moment de beste vriend van Jason halfdood aan het slaan is. Zijn reactie was er een van paniek en bescherming. Jason wilde het geweld net doen stoppen."