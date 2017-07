Roemeense tenniscoach Nastase voor vier jaar geschorst

Nastase heeft deze schorsingen te danken aan zijn gedragen tijdens de Fed Cup-ontmoeting tussen Roemenië en Engeland in april van dit jaar. De Roemeense teamcaptain beledigde de Britse tennisster Johanna Konta, die huilend de baan verliet. Ook beledigde hij haar coach Anne Keothavong. ,,We zitten hier niet naar een opera te kijken", foeterde hij, nadat de umpire het Roemeense publiek tot stilde had gemaand. Daarna maakte hij Konta en Keothavong uit voor 'fucking bitches'.

Het was niet voor het eerst dat Nastase in opspraak kwam die week. In aanloop naar de Fed Cup-ontmoeting zou hij zich hebben uitgelaten over de zwangerschap van Serena Williams en daarbij behoorlijk over de schreef zijn gegaan. ,,Laten we eens afwachten welke kleur het kind wordt, chocolade met melk?", zou hij volgens een Britse journaliste hebben gezegd.

Nastase was niet blij dat zijn woorden in de openbaarheid kwamen en stormde daarom zaterdagochtend de persruimte binnen om bij de bewuste journaliste verhaal te halen.

Eerder schorsing voor onbepaalde tijd

Nastase werd eind april door de ITF al voor onbepaalde tijd geschorst. Nastase zelf vindt dat onzin, liet hij destijds weten. ,,Al sturen ze me de gevangenis in! Ik heb geen spijt van wat ik heb gezegd. De straf is belachelijk, belachelijk."

Nastase liet destijds wel weten dat als hij geschorst wordt door de ITF, dat hij dan stopt als Fed Cup-captain. ,,Als ik niet op de bank mag zitten, dan doe ik het niet meer. Ik heb genoeg ander dingen te doen. Ik ben nu 71 jaar oud, ik was de nummer één van de wereld. Ik wil wel eens zien hoeveel voormalige nummer 1-spelers naar wedstrijden van de meiden gaan kijken. Ik wil diegene nog wel zien. Ik krijg er geen geld voor, ik krijg niets.''

Nastase won in 1972 de US Open en een jaar later op Roland Garros. Op de vier Grand Slams is Nastase nog wel welkom, omdat de regelgeving van ITF buiten de Grand Slams valt.