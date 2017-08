Roerige slotdagen op transfermarkt verwacht bij PSV

Bij PSV kan Santiago Arias nog een transfer maken naar Swansea City en bovendien is ook Luuk de Jong in beeld bij het Franse Girondins de Bordeaux. Rondom Jeroen Zoet lijkt de storm inmiddels wat geluwd, al gaf PSV eerder aan geen bod voor de doelman te hebben ontvangen. Hij staat in de belangstelling van Benfica en Crystal Palace. Jordy de Wijs kan ook nog - op huurbasis - vertrekken. Hij staat in de belangstelling van onder meer Excelsior.

Gómez

PSV wil voor Arias 15 miljoen euro ontvangen, maar is wel bereid bij een lager bod te praten. De ploeg wil het grootste deel van het geld direct ontvangen om een nieuwe aankoop te kunnen doen. In Argentinië staat José Luis Gómez volgens media ter plekke klaar om naar PSV te verhuizen, al is er volgens hen geen sprake van een akkoord tussen PSV en Club Atlético Llanús, de club van Gómez. Daarnaast is PSV wekenlang in de markt geweest voor Douglas Santos, een linksback die bij HSV weg mag.

Luuk de Jong kan als gezegd verhuizen naar Bordeaux en heeft een akkoord met de Fransen, maar het wachten is nu op een definitief akkoord tussen PSV en het Ligue 1-team. PSV zou zo'n 8 miljoen euro voor De Jong willen hebben. Een belangrijke horde is zaterdagavond weggenomen omdat Bordeaux - in ieder geval tijdelijk - afscheid nam van Diego Rolan. Voor een vertrek van Jordy de Wijs is een fiat van PSV nodig. Excelsior wil hem graag overnemen, bevestigde trainer Mitchell van der Gaag zaterdagavond al.