Roger Federer: Ik verbaas mezelf ook

,,Twee slams in een jaar, jullie hadden dat toch niet verwacht vorig jaar? Ik ook niet. Hoe ik me voel, hoe ik speel, hoe ik met moeilijke situaties in een partij omga, daar ben ik ontzettend tevreden over. Dat ik mezelf weer een jaar Wimbledon-kampioen mag noemen geeft een ongelofelijk goed gevoel”, aldus Federer (35).



Dat hij het record van zeven titels, dat hij deelde met Pete Sampras, nu alleen heeft, telt voor Federer. ,,Dit was altijd mijn favoriete toernooi en dat zal het altijd blijven. Om juist hier deel uit te mogen maken van de geschiedenis, en nog een keer te winnen, is superspeciaal.”



Federer begreep dat het publiek op centre court liever een spannendere partij had gezien. ,,Voor mij geldt dat natuurlijk niet. Daar heb ik er genoeg van gespeeld.”



De Zwitser wist tijdens de wedstrijd niet wat Cilic mankeerde. ,,Dat maakte het makkelijker om me op mezelf te blijven focussen.”