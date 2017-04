Rojer en Tecau lopen finale in Barcelona mis

Levante al na een jaar terug in Primera Division

29 april Levante UD is na een jaar terug in de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. De tweede club uit Valencia versloeg Oviedo met 1-0 en kan niet meer lager dan de tweede plaats eindigen in de Segunda División. Die plek geeft recht op promotie naar La Liga. Sergio Postigo maakte voor Levante het enige doelpunt tegen Oviedo.