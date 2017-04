Roland Garros beslist volgende maand over wildcard voor Sjarapova

Sjarapova, die gisteren haar 30ste verjaardag vierde, keert volgende week in Stuttgart terug op de baan. In de Duitse stad kreeg ze een wildcard. In 2012 en 2014 won Sjarapova de Grand Slam-titel in Parijs. Roland Garros is de enige Grand Slam die ze twee keer won. Wimbledon (2004), US Open (2006) en Australian Open (2008) won ze alleen één keer.