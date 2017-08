'Roland Garros-finaliste Errani betrapt op doping'

Errani zou begin 2017 al positief zijn getest. Het zou gaan om het verboden product anastrozol, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om borstkanker te behandelen, maar ook in sportscholen opduikt in combinatie met anabole steroïden.

Errani is de nummer 98 van de wereld. In 2012 bereikte ze de finale van Roland Garros, die ze verloor van Maria Sjarapova. Errani stond vorige week nog in het toernooi van Washington, maar is volgens de krant teruggekeerd naar Italië om tekst en uitleg te geven. De Italiaanse tennnisbond heeft daarom gewacht met het bekendmaken van de positieve test. Het Italiaans antidopingbureau schorste eerder roeier Niccolo Mornati voor vier jaar voor hetzelfde vergrijp.