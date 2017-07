Roland Garros-kampioen Ferrero nieuwe trainer Zverev

Presentatie Hirving Lozano bij PSV: Iedere voetstap wekt verwachtingen

7:04 EINDHOVEN - Hoewel hij nog geen bal in een wedstrijd van PSV heeft geraakt, is weinigen de komst van Hirving Lozano naar Eindhoven ontgaan. De 21-jarige international meldde zich deze week eerst op trainingscomplex De Herdgang en reisde daarna naar Zwitserland om zich bij de PSV-selectie te voegen. Het is nog niet zo dat de club een real life-soap rondom de Mexicaan is begonnen, maar PSV is met name op sociale media nog nooit zo actief geweest als nu.