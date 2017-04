Roy Meyer verovert brons op EK judo

Zwaargewicht Roy Meyer heeft brons gewonnen op de EK in Warschau. De judoka versloeg Harun Sadikovic uit Bosnië en Herzegovina op ippon in een beslissend gevecht om een medaille.

Meyer bezorgde de Nederlandse ploeg een derde medaille op de EK in de hoofdstad van Polen. Guusje Steenhuis won net als vorig jaar zilver in de klasse tot 78 kilogram. Sanne van Dijke werd vrijdag Europees kampioen in de klasse tot 70 kilogram. Zondag staan de landenwedstrijden nog op het programma.

Meyer startte de EK met een zege op de Oostenrijker Stephan Hegyi (waza-ari) en versloeg vervolgens in de kwartfinale Stanislav Bondarenko uit Oekraïne in de golden score. In de halve finale was hij niet opgewassen tegen Goeram Toesjisjvili uit Georgië.

Korrel

Judoka Michael Korrel heeft geen medaille overgehouden aan de EK. Hij verloor zijn beslissende gevecht om brons van de Rus Kirill Denisov. De oud-Europees kampioen en tweevoudig winnaar van zowel zilver als brons op een WK zegevierde op ippon.